Influencer in ospedale con un foro sul petto: tutti i dubbi, giallo a Biella

È giallo a Biella per Siu. L'infuencer marocchina trentenne - vero nome Soukaina El Basri - è in fin di vita all'ospedale Maggiore di Novara, dov'è ricoverata da giovedì scorso. Dalle prime ricostruzioni sembra che il marito (dal quale ha avuto due figlie di sei e cinque anni) abbia chiamato il 118 dicendo che la moglie era "caduta in casa". Pare sullo spigolo aguzzo di una cassettiera.

Cosa è successo all'influencer Siu: è giallo a Biella

Ma secondo le informazioni raccolte dal Corriere della Sera e La Repubblica in casa ci sarebbe molto sangue e la donna avrebbe un foro in petto. La procura di Biella ha pertanto aperto un’inchiesta. Siu, 80 mila follower su Instagram ed esperta in prodotti cosmetici e abbigliamento, è ricoverata in terapia intensiva.