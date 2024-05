Giro d'Italia e partita della Lazio, quali strade chiuse a Roma il 26 maggio

ROMA - Il Giro d’Italia si chiude a Roma. La partenza della tappa è prevista alle 15,30 dall'Eur. L'arrivo sarà in via di San Gregorio, verso le 18,45 circa. Un evento che bloccherà il traffico della Capitale in una giornata piena di eventi. Le strade interessate dalla corsa rosa: viale Pasteur, viale dell'Astronomia, viale Beethoven, viale Europa, piazzale XXV Marzo, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo (Ostia), lungomare Lutazio Catulo, lungomare Duilio, via Cristoforo Colombo (direzione Roma), porta Ardeatina, largo Terme di Caracalla, piazzale di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Plebiscito, corso Vittorio, largo di Torre Argentina, lungotevere dei Fiorentini, via della Greca, via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza di Porta Capena, viale Baccelli, viale Terme di Caracalla, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo e via dei Fori Imperiali.

Traffico modificato e gli altri eventi

Dalle 7 del 25 maggio e fino a cessate esigenze del 26 sarà vietato il transito nella zona del Quadrato della Concordia e in viale Pasteur, in entrambi i sensi di marcia, da Quadrato della Concordia e fino a via dell’Astronomia. Dalle 20 chiuderanno anche piazzale Ugo La Malfa (porzione di carreggiata compresa tra via di Valle Murcia, via delle Terme Deciane e l’aiuola alberata centrale), via delle Terme Deciane, via del Circo Massimo (semicarreggiata nel tratto e verso compreso tra viale Aventino e via dell’Ara Massima di Ercole). E poco dopo la mezzanotte sarà il turno di entrambe le carreggiate di via di San Gregorio e di via Celio Vibenna. Off-limits anche viale Gabriele D’annunzio e piazza del Popolo e le rampe lato via Ferdinando di Savoia. Dalle 4 del mattino sarà vietato il transito su via del Circo Massimo, su piazzale Ugo La Malfa, mentre dalle 8 anche su via dei Cerchi nel tratto compreso tra piazza di Porta Capena e via dell’Ara Massima di Ercole. Dalle 12 non si potrà più passare sulle carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo. A San Pietro la Giornata mondiale dei bambini. L’appuntamento è in piazza San Pietro con Papa Francesco a presiedere l’evento. Alle 12 ci sarà l’Angelus. La sera è in programma il match della Lazio contro il Sassuolo. È l’ultima giornata di campionato di serie A 2023/2024. Sono previsti quasi 50mila spettatori.