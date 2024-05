Johnny Wactor, morto attore di General Hospital: ucciso durante un furto

Johnny Wactor, l'attore della serie televisiva General Hospital, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un furto, avvenuto a Los Angeles il 25 maggio. Stando a quanto riferito dalla polizia, il 37enne aveva sorpreso tre persone mentre stavano cercando di rubare il convertitore catalitico della sua auto e, quando è intervenuto, uno dei ladri ha sparato contro di lui. I soccorritori hanno trasportato Wactor in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

Ucciso l'attore Johnny Wactor: il messaggio di General Hospital

Johnny Wactor era uno degli attori della serie tv General Hospital. Aveva interpretato il ruolo di Brando Corbin dal 2020 a 2022. "L'intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile", recita il messaggio pubblicato sul profilo X della serie.

Chi era Johnny Wactor, l'attore morto di General Hospital

Johnny Wactor era diventato noto sul piccolo schermo grazie al ruolo di Brando in General Hospital ma ha lavorato anche ad altre serie tv tra cui Criminal Minds, Siberia e Westworld. Non era sposato e non aveva figli.