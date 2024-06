Roberto Cazzaniga, il pallavolista truffato da una finta fidanzata: a processo due donne

Inizierà il 9 luglio, a Cagliari, il processo sulla truffa amorosa subita da Roberto Cazzaniga, ex giocatore della Nazionale di pallavolo ora in forze al Volley Club Grottaglie, convinto per anni di intrattenere una relazione a distanza con una donna conosciuta via social, che si presentava con le foto della famosa modella brasiliana Alessandra Ambrosio. Due le imputate: Manuela Passero e Valeria Satta. Sarebbe stata quest'ultima a creare un personaggio fittizio con il nome di Maya Mancini e si sarebbe fatta inviare negli anni, con vari pretesti, addirittura 523 mila euro. Le due donne, ad aprile 2022, erano state raggiunte da provvedimento di sequestro di 74mila euro, quale profitto illecito del reato.