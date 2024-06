Rapimento Pogba, il fratello uscito dal carcere: "Voglio riabbracciare Paul"

Nel documentario che andrà in onda il 13 giugno sul canale de L'Equipe , Mathias Pogba parla della sua detenzione in seguito al tentativo di estorsione di cui suo fratello Paul sarebbe stato vittima nel 2022: "Semplicemente il periodo peggiore della mia vita".

Mathias Pogba: "La famiglia rimarrà sempre la famiglia"

Nel trailer è possibile acoltare le prime parole di Mathias Pogba. Incarcerato per tre mesi e mezzo in relazione al caso di estorsione ai danni di suo fratello Paul, il 19 marzo 2022 nella periferia parigina, Mathias Pogba ha spiegato: "C'erano giorni in cui avevo paura. Come la mia famiglia ha affrontato questa situazione? Molte persone rimarranno sorprese. Sorprenderemo molte persone. La famiglia rimarrà sempre famiglia".

Rapimento e tentata estorsione Pogba: la vicenda e i 6 imputati

Il GIP incaricato delle indagini sul rapimento di Paul Pogba e la tentata estorsione da parte di una banda organizzata ha concluso le sue indagini a fine maggio. Toccherà ora alla Procura presentare le proprie conclusioni in merito alla posizione dei sei imputati, uno dei quali è ancora in custodia cautelare. Oltre a Mathias Pogba, assente la notte dell'incidente ma sospettato di aver fornito "assistenza attiva" per convincere il fratello a pagare la somma richiesta dai rapinatori (13 milioni di euro), sono coinvolti nella vicenda tre amici d'infanzia e altre due vecchie conoscenze del quartiere in cui è cresciuto i Pogba, a Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne).