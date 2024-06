Rapina in casa Baggio, i figli contro l’ex sindaco: “Vergogna!”

ROMA - “In un momento così delicato per la famiglia, alcune persone, tra cui l'ex sindaco Carlo Dalla Pozza, preferiscono ricercare visibilità personale, attraverso i media, stazionando al di fuori della residenza Baggio, violando la privacy e turbando la serenità del nostro concittadino e della sua famiglia”. Parole ripubblicate da Valentina, Mattia e Leonardo Baggio con quest'ultimo che, sui social, ha anche scritto: «Vergogna». I tre figli del Divin Codino, dopo la rapina nella villa, si sfogano sui social mettendo nel mirino Carlo Dalla Pozza, ex sindaco di Altavilla Vicentina. Alla famiglia Baggio non sono piaciute le continue interviste dell’ex primo cittadino concesse fuori il cancello della casa del furto. E l’attuale vice sindaco, Silvia Burò, ha rimarcato: “Viola la privacy del nostro concittadino e della sua famiglia”.