Strano oggetto avvistato in cielo al Sud Italia: un Ufo? Tutte le teorie possibili

ROMA - Ufo o no? Resta il fatto che quando si vedono dei particolari oggetti luminosi in cielo rimaniamo tutti affascinati. É il caso di quanto accaduto domenica sera, con degli strani “fasci di luce” comparsi nei cieli di diverse regioni tra cui Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Basilicata . Fasci di luce ripresi e postati da tanti utenti sui social. Video diventati subito virali accompagnati da tanti commenti e suggestioni.

Le idee e le ipotesi sui fasci di luce. Poi la spiegazione

“É una sonda per rilevamenti meteorologici”, spiega un utente. E ancora: “Un razzo che esce dall’atmosfera terrestre con i gas intorno”. E ovviamente c’è chi cita gli ufo e gli alieni: “Sono venuti a prenderci!”. In realtà la spiegazione più plausibile sembra quella collegata a Starlink. Gli oggetti luminosi avvistati nei cieli italiani sarebbero i satelliti di Elon Musk. Dovrebbe trattarsi del Falcon 9 con i satelliti di Starlink. Resta lo spettacolo di aver visto qualcosa di speciale in cielo.