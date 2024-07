Marocco, giocatori dispersi in mare dopo un viaggio a bordo di uno yatch

Ore di apprensione in Marocco . Secondo il media locale Le360, cinque giocatori dell' Ittihad Tangeri sono scomparsi mentre erano bordo di uno yacht. Il contatto con il veicolo è stato perso improvvisamente. A bordo c'erano anche un membro della prima squadra e delle giovani promesse del club.

Tre giocatori salvati da morte certa, due sono ancora dispersi

Secondo quanto riferito, i presenti si sarebbero tuffati in acqua per nuotare ma il forte vento avrebbe portato via dalla loro disponibilità lo yacht, lasciato incustodito. Squadre della Royal Gendarmerie e della Royal Navy sono riuscite a salvare tre giocatori da morte certa, a più di 800 metri dalla costa, dopo un'ora e mezza di ricerche. Altre due persone risultano ancora disperse, mentre i servizi della gendarmeria hanno aperto un'indagine dopo questo incidente.