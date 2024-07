Shiva, c’è la sentenza per tentato omicidio: sei anni e mezzo di carcere

MILANO - Sei anni e mezzo di carcere per tantato omicidio. E' arrivata oggi la sentenza per Shiva, trapper che si chiama Andrea Arrigoni, reo di aver sparato dei colpi di pistola nella faida tra bande. L'hanno emessa i giudici dell'ottava sezione penale del Tribunale di Milano al termine del processo andato in scena con il rito abbreviato.