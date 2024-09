Terrore al Salone di Torino: auto da rally sulla folla, 15 feriti

TORINO - Terrore questa mattina, intorno alle 12.50, al Salone dell'Auto di Torino. Una vettura da rally, una Lancia Delta ha perso il controllo ed è finita sulla folla che stava dietro le transenne di piazza San Carlo, all'altezza di via San Teresa, nel centro del capoluogo piemontese. Sono 15 i feriti, a quanto si apprende in maniera non grave. Cinque persone sono però state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre le altre sono state assistite sul posto dai sanitari. La polizia locale sta accertando i fatti e ha avviato gli accertamenti del caso con il conducente del veicolo e i responsabili dell'organizzazione dell'evento.