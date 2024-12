Massimo Lopez investito da uno scooter pirata

ROMA - Un imprevisto fuori programma per l’attore Massimo Lopez che in questi giorni è in scena al Teatro Olimpico di Roma insieme a Tullio Solenghi nello spettacolo “Dove eravamo rimasti”, rimasto in cartellone fino a ieri sera. Venerdì scorso, dopo lo spettacolo serale, l’attore è stato investito da uno scooter pirata nei pressi di Piazza Gentile da Fabriano: Massimo Lopez è stato travolto, mentre il motociclista non si è fermato a prestare soccorso.