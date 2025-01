Aereo caduto a Washington: a bordo una squadra di pattinaggio

ROMA - I russi Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campioni del mondo in pattinaggio artistico nel 1994, erano a bordo dell'aereo precipitato a Washington dopo l'impatto con un elicottero, secondo quanto scrive l'agenzia russa Ria Novosti. I due, moglie e marito, lavoravano come allenatori negli Stati Uniti. Ria Novosti aggiunge che il loro figlio, Maxim Naumov, si è piazzato quarto ai campionati americani di pattinaggio tenuti a Wichita, in Kansas, dal 21 al 26 gennaio.