VIAREGGIO - Violenti scontri sull'A12 in direzione Genova, dove nel pomeriggio di oggi circa 350 ultras hanno dato vita a una maxi rissa nell’area di servizio Versilia Est - tra Viareggio e Forte dei Marmi - dove le tifoserie di Perugia e Lucchese si sono incrociate. I tifosi del Grifone erano diretti a Chiavari per assistere alla sfida contro l’Entella mentre quelli toscani erano diretti a Sestri Levante per seguire la squadra rossonera in trasferta. Le due tifoserie si sarebbero incrociate nel parcheggio dell’area di servizio intorno alle 16, e di lì, la rissa che secondo i testimoni avrebbe coinvolto circa 350 i tifosi.

Fumogeni e sassi, chiusa l’autostrada A12

Gli incidenti - secondo le testimonianze - sarebbero durati almeno una decina di minuti con lancio di sassi e di fumogeni. È stata necessaria la chiusura parziale dell'autostrada per la rimozione di ciò che era rimasto sull'asfalto. Sul posto sono intervenute volanti della Polizia e sono in corso le indagini per risalire ai responsabili. Le due tifoserie si erano incrociate martedì scorso a Lucca, in occasione della sfida Lucchese-Perugia vinta per due a uno dalla squadra toscana.