Allineamento dei pianeti, è una data storica: cosa succede oggi, la prossima volta sarà nel 2492

ROMA - Il 28 febbraio 2025 avrà luogo uno degli eventi più importanti per gli appassionati di astronomia: sette pianeti del sistema solare si allineeranno per formare quella che viene chiamata " parata planetaria ", uno dei momenti più spettacolari della natura. Gli allineamenti planetari sono frequenti quando sono coinvolti dai tre ai sei pianeti. L'allineamento di sette pianeti è invece un evento eccezionale che non si verificherà di nuovo prima dell'anno 2492 . Vale la pena sottolineare che l'allineamento planetario non è propriamente un fenomeno astronomico, ma un effetto visivo: i pianeti orbitano attorno al Sole, ma un'illusione ottica dalla prospettiva terrestre ci fa sembrare che si stiano avvicinando l'uno all'altro nel cielo.

Come e quando seguire la parata planetaria

Il 28 febbraio Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno saranno visibili allineati, in Italia, dopo le 18. I primi cinque pianeti saranno visibili a occhio nudo, mentre per Urano e Nettuno, più lontani, sarà necessario uno strumento ottico come un telescopio. Stasera sarà possibile seguire l'evento astronomico in diretta streaming grazie a Virtual Telescope Project (VTP), che la trasmetterà sul proprio canale YouTube. Il modo migliore per ammirare questo evento astronomico è recarsi in un luogo lontano da ogni tipo di luce e con l'orizzonte limpido.