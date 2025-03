"Come è morto Gene Hackman": la rivelazione incredibile del medico 

La morte di Gene Hackman ha sconvolto gli Stati Uniti d'America . L'attore è deceduto e anche la moglie non c'è più , Lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza , ha detto che il pacemaker del 95enne si è spento il 17 febbraio, cioè nove giorni prima del suo ritrovamento. Qualcosa non torna. Anche perché nessuno dei membri della famiglia aveva notizie dei due coniugi. Le domande sono tante e alcune non hanno risposta. Perché Gene Hackman e la moglie si erano allontanati da tutti? Perché nessuno ha lanciato l'allarme dopo giorni e giorni di silenzio? Cosa è successo veramente in quella casa? Una risposta l'ha provata a dare un medico, il dottor Michael Baden.

Morte di Gene Hackman, la versione del medico

Secondo il medico, come è stato riportato da Fox News, Gene Hackman «ha avuto un arresto cardiaco» improvviso. La moglie, invece, nella fretta di fare qualcosa per salvare il marito e in preda al panico, sarebbe caduta sbattendo la testa in maniera molto violenta, tanto non potersi più riprendere. Insomma, secondo il dottor Michael Baden. in quella casa ci sarebbe stata una serie di sfortunati eventi. Solamente successivamente c'è stato il ritrovamento dei cadaveri. Ormai era troppo tardi.