Torino, impressionante incidente: pullman turistico cade nel Po, morto l'autista

Bus turistico cade nel Po a Torino: morto l'autista, tre passanti ferite

Il pullman, dopo essere caduto nel fiume, si è parzialmente inabissato e secondo le prime informazioni e dalle prime testimonianze raccolte, a bordo ci sarebbe stato solo l'autista che stando a quanto riferiscono fonti ospedaliere è morto. L'uomo era stato recuperato vivo dai vigili del fuoco, anche se incosciente, ma a quanto si è appreso i sanitari non sono poi riusciti a rianimarlo e hanno dovuto constatarne il decesso. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco (con i sommozzatori oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine), che hanno svolto le ricerche necessarie per escludere che vi potessero essere altre persone coinvolte nell'incidente oltre all'autista. Nell'incidente sono rimaste ferite tre donne, investite prima che il bus finisse nel fiume e poi trasportate all'ospedale Cto: a quanto si apprende avrebbero riportato alcune contusioni, ma non sono in gravi condizioni.

(notizia in aggiornamento)