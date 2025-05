Scontro tra tifosi di Atalanta e Inter, giovane ucciso a coltellate: un arresto

La ricostruzione: dalla discussione in un bar al fendente fatale

Secondo una prima ricostruzione, due gruppi di tifosi, uno dell'Atalanta di cui faceva parte la vittima e uno dell'Inter di cui faceva parte il diciannovenne, hanno avuto una discussione animata in un bar in Borgo Santa Caterina. La discussione è poi proseguita. Il ventiseienne è stato ucciso vicino all'ingresso di casa, in via Ghirardelli, nei pressi del Gewiss Stadium. A poca distanza dal corpo sono stati ritrovati sia la lama sia il manico del coltello in ceramica utilizzato.