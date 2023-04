Pesce d'aprile, che passione: ecco le 5 curiosità che non conoscete

ROMA - Il 1° aprile è ormai noto come la festa del ' Pesce d'aprile ', ovvero quel giorno dell'anno - festeggiato in tutto il mondo ma delle origini non chiare - in cui si inscenano scherzi di varia natura e in contesti vari: dall'ufficio alla piazza, dai social alle mure di casa. Ma quali sono le cinque curiosità legate a questa particolare ricorrenza? Scopriamole insieme.

Pesce d'aprile: le origini

Per iniziare, sono molti i paesi del mondo per i quali il 1° aprile è una data che fa rima con scherzo: secondo la rivista 'Focus', in Francia si attaccano dei pesci di carta, i famosi 'poisson d'avril' sulla schiena di colleghi di lavoro o di amici mentre nei paesi anglosassoni esite l''April fool's day', perché si fa riferimento ai folletti che animavano le corti dei nobili. In Portogallo, invece, gli scherzi si fanno la domenica e il lunedì prima della Quaresima: i lusitani si lanciano pacchi di farina. In India invece gli scherzi, nella giornata ribattezzata 'Huli', prendono piede già il 31 marzo.

Primo pesce d'aprile in tv? In Inghilterra

Il primissimo pesce d'aprile visto in tv, andò in onda sulla Bbc: in un servizio si descriveva la raccolta stagionale nelle piantagioni di spaghetti in Svizzera. Arrivarono centinaia di telefonate di telespettatori che abboccarono, chiedendo all'emittente la modalità di acquisto cespugli di spaghetti.

Lo scherzo scientifico più famoso

Nel 2016, dopo aver convertito in suoni l'enorme mole di dati raccolti durante le collisioni di protoni, gli scienziati del Cern annunciarono che musica e fisica erano parenti di sangue e che il famigerato Bosone di Higgs suonava come Beethoven.

Bjork nei Led Zeppelin? No, scherzo!

Celebri anche alcuni scherzi delle star del rock. Nel 2009, il leader dei Coldaplay, Chris Martin, scrisse così sul suo blog: "Buongiorno. Annunciamo oggi che i Coldplay registreranno in un luogo dove nessun musicista aveva mai osato avventurarsi: l'assenza di gravità. Alla fine dell'anno, la band salirà su un Boeing 727 che può offrire assenza di gravità per periodi limitati di 20/25 secondi...". Ancor più esilarante lo scherzo di Björk. La cantante rock islandese dichiarò che sarebbe entrata a far parte dei Led Zeppelin e avrebbe preso il posto di Robert Plant, ma a una condizione: avrebbe cantato soltanto le canzoni dei primi 4 album. Sul suo sito c'era un link con le date dei concerti, ma al primo clic appariva un eloquente messaggio: "Björk e i Led Zeppelin? Nah! Pesce d'aprile!".

Ok...Google!

"La società al momento è focalizzata sull'essere utile per le persone e la situazione d'emergenza che stiamo affrontando". Era il 1° aprile del 2020 e Google annunciò che non c'era proprio nulla da scherzare: l'11 marzo 2020 l'Oms aveva infatti dichiarato lo stato di pandemia da Covid-19. 'Focus' scrive che "Big G, dunque, decise di non partecipare alla giornata dedicata al pesce d'aprile, lasciando il doodle di sempre. Stessa cosa è successa nel 2021 e 2022 (oltre al Covid, era scoppiata anche la guerra tra Russia e Ucraina). Eppure, Google vanta una ricca tradizione di pesci d'aprile (dal lancio, nel 2010, di un traduttore per animali alla caccia al tesoro attraverso Google Maps del 2013). Così originali che quando il primo aprile del 2004 fu annunciato l'arrivo del loro servizio di posta elettronica Gmail, tutti pensarono all'ennesima trovata".