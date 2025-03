Egitto, l'ultima scoperta sulle piramidi potrebbe cambiare completamente la storia

Le piramidi dell'Antico Egitto? Non solo un privilegio per ricchi. Per anni si è pensato che le piramidi siano state erette come tombe di faraoni e nobili ma di recente sono stati trovati al loro interno scheletri di persone con segni di intensa attività fisica. La scoperta di un team di archeologi è stata fatta in una piramide a Tombos, nel Sudan settentrionale, al confine con l'Egitto. I resti risalgono a 3.500 anni fa e sembrano appartenere a persone di basso rango sociale per l'epoca. Funzionari, scribi e artigiani: tutte persone rigorosamente estranee alla nobiltà. Questa scoperta, pubblicata sul Journal Of Anthropological Anthropology, potrebbe ridefinire il modo in cui consideriamo questi antichi mausolei. "Penso che per troppo tempo abbiamo pensato che le piramidi fossero solo per i ricchi", ha dichiarato l'autrice dello studio Sara Schrader, professoressa di archeologia all'Università di Leida, nei Paesi Bassi.