Cristiano Ronaldo fa gol anche con lo champagne

Lo champagne di Cristiano Ronaldo spopola. A pochi mesi dal lancio sono rimaste solo 200 bottiglie del prestigioso “The 777 goals”, lo champagne più costoso al mondo, realizzato per celebrare il 777° gol di CR7 (che ora ha superato anche i 900). Lo champagne, da veri collezionisti, è stato prodotto solo in 777 bottiglie è messo in vendita un prezzo shock: costa 1777 euro. E’ frutto di un’idea di Cristiano e della sorella Katia in collaborazione con l'azienda vinicola "Clément Victor" (un'azienda originaria di una città francese chiamata Janvry), è formato dal 50% di pinot nero e 50% di Chardonnay. Ronaldo e la sorella hanno deciso di investire nel prodotto e di lanciarlo il 31 dicembre, giorno del compleanno della madre, Maria Dolores Aveiro.