Putin arruola Nikolai Valuev: partirà per l'Ucraina

Vladimir Putin arruola anche Nikolai Valuev, due volte campione del mondo dei pesi massimi, per partecipare alla spedizione in Ucraina. "Andrò? Certo", ha risposto. Valuev, soprannominato Mountain Man, è alto 213 cm per un peso di circa 150 kg e si è ritirato dalla boxe tredici anni fa. Il suo ultimo combattimento risale al 2009, quando sffrontò David Haye. Appesi i guantoni al chiodo, ha intrapreso la carriera politica ed è diventato un deputato della Duma, nel partito Russia Unita di Putin.