Nuove scosse di terremoto in Turchia: il racconto shock di Montella e Terim

ISTANBUL (TURCHIA) - Non c'è pace per la Turchia, dove la terra è tornata a tremare. Mentre è ancora vivo il trauma del devastante terremoto che solo due settimane fa ha distrutto il sud est anatolico, due scosse di magnitudo 6.4 e 5.8 hanno colpito oggi (lunedì 20 febbraio) a distanza di pochi minuti l'una dall'altra la provincia di Hatay, una delle più martoriate dal sisma che il 6 febbraio ha causato la morte di oltre 46 mila persone tra Turchia e Siria - anche se il bilancio non è ancora definitivo - e la distruzione, o il danneggiamento, di oltre centomila edifici. Ci sono stati nuovi danni alle strutture, nuovi feriti e purtroppo nuove vittime.

Il racconto di Terim E degli attimi di terrore vissuti dalla popolazione ha parlato una vecchia conoscenza del calcio italiano come Fatih Terim: "“La vita purtroppo è così, sono addolorato per tutte le persone coinvolte nella zona del Mediterraneo. Ci sono state altre due scosse oggi pomeriggio, dispiace per tutto quello che stiamo vivendo. Io sto bene, per fortuna anche mia sorella, l’ho appena sentita al telefono e mi ha rassicurato" ha raccontato a 'Notizie.com' il tecnico turco ex di Fiorentina e Milan, fino all'anno scorso sulla panchina del Galatasaray. "Io vivo a Istanbul e qui il terremoto non si è sentito molto, neanche il primissimo tremendo - ha spiegato l'Imperatore -, ma passerò le prossime ore al telefono".