Come sta Re Carlo, l'aggiornamento: il comunicato di Buckingham Palace è netto

Re Carlo III, la nota di Buckingham Palace

Nella sua nota Buckingham Palace ha dichiarato: "Sua Maestà il Re tornerà presto ai compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla sua recente diagnosi di cancro". Il portavoce ha aggiunto che il programma di cure del re continuerà, "ma i medici sono sufficientemente soddisfatti dei progressi compiuti finora tanto che il sovrano è ora in grado di riprendere una serie di compiti rivolti al pubblico". Gli impegni saranno adattati per ridurre al minimo qualsiasi rischio per la sua salute. Il portavoce ha precisato che è troppo presto per dire per quanto tempo dureranno le cure di Carlo, ma il suo team medico "è molto incoraggiato dai progressi compiuti finora e rimane ottimista riguardo alla continua guarigione del re".

Quale sarà il primo impegno pubblico di Re Carlo III

Il suo primo impegno sarà martedì (30 aprile) con la visita di un centro per la cura del cancro accompagnato dalla Regina Camilla. Lì incontrerà medici specialisti e pazienti in qualità di patrono di Cancer Research UK e Macmillan Cancer Support. Un portavoce di palazzo, come riportato dal 'Guardian', ha dichiarato che Carlo è "molto propenso a riprendere alcune funzioni pubbliche e molto grato al suo team medico per le continue cure e competenze".