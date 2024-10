Re Carlo malato rompe il silenzio sul cancro. Contestazioni in Australia

SIDNEY (AUSTRALIA) - Prosegue il viaggio in Australia per re Carlo III e la regina Camilla , accolti oggi (20 ottobre) da un gruppo di bambini fuori da una chiesa di Sydney, nella loro prima apparizione pubblica della loro visita, la prima in un altro continente per il sovrano dopo la diagnosi di cancro d'inizio anno e l'esito ("incoraggiante" nelle parole dei medici) di una prima fase di cure ora sospese. Un'occasione in cui il sovrano britannico ha rotto il silenzio sulla sua malattia .

Re Carlo rompe III il silenzio sulla sua malattia

"Vi ringrazio di cuore per il vostro supporto durante le mie cure" ha detto il sovrano, con un riferimento alla sua malattia, rispondendo ai saluti della folla radunata all'uscita della chiesa di St. Thomas, nel nord di Sydney. Ieri la coppia aveva trascorso un giorno di riposo ad Admiralty House, la residenza ufficiale di Sydney del rappresentante del monarca in Australia, il governatore generale Sam Mostyn. È il 17° viaggio di Carlo in Australia e il primo da quando è diventato re nel 2022. La coppia parteciperà domani a un ricevimento nella capitale nazionale, Canberra. Tutti i capi di governo dei sei Stati australiani hanno declinato l'invito a partecipare, cosa che i monarchici hanno interpretato come un affronto. Gli assenti sono tutti repubblicani che preferirebbero un cittadino australiano come capo di Stato della nazione, piuttosto che il monarca britannico.

Festeggiamenti e contestazioni a Sidney per re Carlo e Camilla

Il primo impegno pubblico dei reali è stata una funzione nella chiesa anglicana di St. Thomas a North Sydney. Mentre Carlo e Camilla si dirigevano verso la parte anteriore della chiesa, i bambini della scuola domenicale hanno sventolato bandiere australiane, applaudendo e stringendo la mano alla coppia reale. Dopo la funzione, il re e la regina sono stati accolti all'esterno da centinaia di persone festanti che speravano di scorgere o scattare una foto. La funzione di oggi è stata limitata alla congregazione locale e solo alcuni ospiti speciali hanno potuto partecipare, come Mostyn e il governatore del Nuovo Galles del Sud Margaret Beazley. Un piccolo gruppo di attvisti ha manifestato nelle vicinanze con uno striscione che recitava "Impero costruito sul genocidio". Carlo e Camilla hanno poi partecipato al Parlamento dello Stato del Nuovo Galles del Sud per commemorare il 200° anniversario della prima legislatura australiana. Re Carlo ha regalato al Parlamento una clessidra, che tradizionalmente viene utilizzata per limitare la durata dei discorsi dei deputati. "Con la sabbia del tempo che incoraggia la brevità, non mi resta che dire che è una grande gioia venire in Australia per la prima volta come sovrano e rinnovare l'amore per questo Paese e per il suo popolo che ho coltivato per tanto tempo", ha detto. Mercoledì (23 ottobre) si recherà a Samoa, dove aprirà la riunione dei capi di governo del Commonwealth.