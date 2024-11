Televisione russa simula un attacco all’Europa e svela le città più colpite: “Con tre missili…”

MOSCA - La tensione è alle stelle a livello geopolitico. La Russia sembra sempre più distante dal mondo occidentale da quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Putin, con un nuovo decreto, ha stabilto che qualsiasi attacco convenzionale contro la Russia, sostenuto da una potenza nucleare, può essere interpretato come un attacco congiunto, che legittima una potenziale risposta feroce da parte di Mosca. La televisione russa, quindi, ha mostrato come sarebbe un attacco all’Europa, quali Paesi sarebbero colpiti e cosa sarebbe necessario per anninetarli. L'Italia e Roma comunque non sono degli obiettivi.