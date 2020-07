Bianca Guaccero e i complimenti di Rocco Siffredi che fanno discutere sul web

ROMA – I complimenti di Rocco Siffredi per Bianca Guaccero, conduttrice di ‘Detto Fatto’ su Rai 2, scuotono i social tra ironia, critiche e ipotesi fantasiose. Nel corso di una puntata di qualche giorno fa il celeberrimo regista e attore porno ha inviato un videomessaggio alla Guaccero, che precedentemente si era cimentata in una conversazione maliziosa in diretta con Jonathan Kashanian: “Bianca, quanto sei bella – le parole di Siffredi, che aveva notato l’esibizione sexy della Guaccero – io sono un tuo fan, la tua performance è quasi perfetta. Dico quasi perché ti sei tenuta. Secondo me tu dai cento volte di più e, lo sappiamo, se arrivi nel nostro mondo, le mandi tutte a casa. Quindi resta nel tuo mondo, un bacio”.

Bianca Guaccero, ex fidanzata di Ventola

Bianca Guaccero è nota anche per essere stata fidanzata dell’allora calciatore Nicola Ventola per cinque anni. Alcune settimane fa, a maggio, la conduttrice di ‘Detto Fatto’ era stata oggetto della corte da parte di Adil Rami, ex difensore del Milan, che le ha fatto recapitare una rosa e un videomessaggio: "Ciao Bianca, io sono a Nizza e tu a Milano, non siamo lontani...", le parole di Rami, che la invitava a passare qualche ora insieme. "Prima che si scatenino i gossip, io e Rami non ci conosciamo. Mi ha scritto solo su Instagram e fatto dei complimenti", la risposta di Bianca.