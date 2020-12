The Kolors, Stash è diventato papà: Giulia Belmonte ha partorito

ROMA - Fiocco rosa per Stash dei The Kolors e la fidanzata Giulia Belmonte. Mercoledì 3 dicembre è nata la piccola Grace. A dare l'annuncio il cantante campano su Instagram. In una story ha fatto sapere: "È nata Grace...Ed è la cosa più bella del mondo". Per Stash, così come per Giulia, si tratta della prima figlia. Un dono arrivato pochi mesi dopo il primo incontro tra l'ex vincitore di Amici e la modella, web influencer, giornalista e conduttrice sportiva. Stash, vero nome Antonio Fiordispino, e Giulia fanno coppia fissa dal 2019. Una relazione vissuta sempre nel massimo riserbo fino a quando il leader dei The Kolors non ha svelato la gravidanza della compagna in una puntata del talent di Maria De Filippi. La coppia convive a Milano: al momento non ci sono progetti di matrimonio all'orizzonte.