Amici 21: ecco cosa ha detto Elodie all'orecchio di Maria De Filippi

Elodie Di Patrizi è tornata ad Amici come giurata speciale della puntata in onda domenica 20 febbraio. La cantante ha scelto come suoi preferiti LDA e Aisha, mentre ha posizionato in fondo alla classifica Albe e Calma. Proprio su quest’ultimo si è verificato un curioso episodio. Quando Maria De Filippi ha chiesto al ragazzo di raggiungere il centro dello studio per la sua esibizione, Elodie è corsa dalla presentatrice per dirle qualcosa all’orecchio.