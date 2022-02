Belen e la chirurgia estetica: la richiesta al Governo

"Con la mia faccia, faccio quello che voglio. Sono una persona che si cura molto e mi piaccio. Le persone pensano che io vada a lavorare e invece di tornare a casa passi dal chirurgo plastico". Così Belen Rodriguez ha risposto a Verissimo alle critiche sul suo corpo. "Gli attacchi social sono molto più dannosi per gli adolescenti, per le ragazze che poi si deprimono. Si tratta di bullismo", ha aggiunto.

L'appello al Governo

A tal proposito Belen ha pubblicamente fatto una richiesta al Governo italiano: "Bloccare, in qualche modo, l'odio sui social network". L'ex moglie di Stefano De Martino ha sottolineato: "Non capisco come si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi".