Siparietto social tra Barbara d’Urso e Tananai: “Non me la tolgo dalla testa…”

Nonostante l’ultimo posto in classifica a Sanremo 2022, Tananai è riuscito a conquistare ugualmente gli italiani per la sua simpatia e la sua ironia. Tra le sue fan è spuntata anche Barbara d’Urso, in fissa con la “hit” Sesso Occasionale, presentata dal cantante al festival. “Tranquilli noi, tranquilli mai, tranquilla lei non mi è piaciuta… Baaaby ritorna da me… E metti via quella pistola…… Tananai non riesco a togliermi dalla testa questa canzone per colpa tua”, ha twittato la conduttrice. Immediata la risposta di Tananai. “Ahhh grande Carmelita”.