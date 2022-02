Grande Fratello Vip: tensione tra Sophie Codegoni e Basciano

Ennesima lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip . Tutto è iniziato quando l'ex tronista di Uomini e Donne ha iniziato a ridere e a scherzare insieme a Soleil Sorge, Delia Duran e Antonio Medugno . La cosa non è affatto piaciuta a Basciano, che ha accusato la sua fidanzata di essere incoerente, visto che spesso in passato ha parlato male della modella e del tiktoker. “Hai dato un pensiero bello e preciso su di loro. Che ti metti a fare in mezzo a ste cose? Inizia a comportarti bene perché a me ste cose qui non piacciono", ha detto l'ex tentatore di Temptation Island.

La reazione di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha spiegato ad Alessandro Basciano che in realtà stava scherzando con Soleil e che in ogni caso non ci sarebbe nulla di male nell'avere un rapporto civile con Delia e Antonio. Ma Basciano non ha voluto sentire ragioni e non ha ascoltato neppure l'intervento della Sorge, accorsa per aiutare Sophie.