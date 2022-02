Virginia Raffaele: "Le mie serate con Zalone. Perché partecipo a LOL"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Virginia Raffaele ha spiegato il motivo che l'ha spinta a partecipare alla seconda edizione di LOL 2-Chi ride è fuori su Amazon Prime. "Quando spieghi il format in due parole vuol dire che funziona: chi ride va fuori, finito. È tanto tempo che non facevo qualcosa in tv, è un’esperienza vera, di pancia, mi piace anche mostrare una parte umana - ha fatto sapere l'imitatrice di Belen, Ornella Vanoni e tanti altri - Devo dire che non sapevo chi avrei incontrato, poi purtroppo i miei incubi hanno preso forma e corpo. L’avversario più difficile si è rivelato il Mago Forest, mi fa ridere anche se sta fermo".