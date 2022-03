The Batman: Robert Pattinson parla dell'attesissimo film in uscita

"Solo vedendo i poster mi rendo conto che sta succedendo davvero e che io ho interpretato Batman. È il ruolo più importante della mia vita e sono contento di esserci arrivato a quest'età perché penso che se fossi stato più giovane non sarei stato in grado di reggere tutta questa pressione". Robert Pattinson , 35 anni e una filmografia da grande star del cinema alle spalle, è visibilmente emozionato mentre parla di "The Batman" , nuovo lungometraggio di Matt Reeves in sala da domani, 3 marzo, con la Warner Bros . L'attore inglese, intervenuto nel corso della global conference di Londra interpreta l'iconico ruolo di Bruce Wayne / Batman. Ad affiancarlo, Zoe Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / l'Enigmista) e Jeffrey Wright (tenente James Gordon). La pellicola, reboot della serie cinematografica, mostra un Batman giovane che si è comunque affermato come incarnazione della vendetta tra i concittadini di quella Gotham City ricca più che mai di corruzione. "Sempre di notte, buio tutto il tempo, mi sono sentito molto solo - ha aggiunto Pattinson - Non mi era permesso uscire dallo studio con la tuta addosso, quindi sapevo a malapena cosa stava succedendo intorno. Mi hanno costruito cosi una piccola tenda sul lato del set dove potevo andare a decomprimermi. E poi quella maschera di pipistrello, una vera tortura!".

The Batman: cast, data di uscita, conferenza stampa

Interpretare un'icona come Catwoman, già nota al grande pubblico grazie ai volti di Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway? "Una cosa da far tremare i polsi - ha spiegato Zoë Kravitz, figlia d'arte di Lenny Kravitz e Lisa Bonet - Penso che la cosa più difficile sia stata dimenticare che stavo per fare un personaggio così iconico. Devi solo interpretare un essere umano, mi sono detta, e sperare che tutto scorra. Penso sia uno dei meriti di questo film umanizzare i supereroi". A Paul Dano l'arduo compito di fare l'Enigmista più cattivo di sempre, in aperta sfida con le capacità investigative del giovane Batman: "Ci sono state alcune notti in cui non sono riuscito a dormire, non riuscivo ad uscire da questo personaggio, avevo paura di quello che mi stava succedendo alla testa. Ero come compresso dal sudore, dal calore e dalla mancanza di ossigeno. È stata una sensazione pazzesca", ha rivelato l'attore regista statunitense classe 1984, che sul set per il suo personaggio ha indossato una sorta di maschera antigas della prima guerra mondiale. Completano il cast dell'attesissimo nuovo film dedicato all'uomo pipistrello Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / il Pinguino) e John Turturro (Carmine Falcone).