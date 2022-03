“Sei vecchia”, la rabbia di Mara Venier dopo la cacciata dalla Rai

Mara Venier non ha dimenticato il periodo nero vissuto alcuni anni fa. Sofferente a causa della malattia della madre - che da lì a poco sarebbe scomparsa -, la conduttrice di Domenica In venne mesa alla porta dall’allora direttore di Rai 1 Giancarlo Leone, considerandola “vecchia”. A darle una mano è stata l’amica Maria De Filippi, che l’ha rilanciata ospitandola nei suoi programmi. “Non posso che ringraziarla anche ora e qui”, ha detto Mara a Chi: “Perché mi ha teso la mano in un momento terribile della mia vita sia sul piano personale sia professionale. Lei, quando la Rai mi aveva licenziata, quando Leone mi aveva detto che ero vecchia - voglio ricordare quei momenti quando tutto era difficile - Maria mi ha dato un lavoro”. Di recente Mara è tornata dopo tanti anni a Venezia, sua città natale. “Prima non ce la facevo: troppa sofferenza. Rivedere i luoghi dell'infanzia è struggente, ma cura l'anima. Qui ho sentito mamma vicina e come la volevo io: bella e senza dolore”.