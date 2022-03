Mistero Belen a Le Iene, conduce da sola e svela: “Ora vi faccio capire…”

Perché Teo Mammucari era assente a Le Iene? Molti telespettatori hanno notato che, nella puntata andata in onda ieri sera, a presentare lo show di Italia 1 è stata Belen Rodriguez in solitaria. “Ora vi faccio capire perché Teo non c’è”, ha dichiarato la showgirl. “Teo Mammucari ci sei?”, esordisce Belen. “Ci sono, ciao. Sono a casa, ho preso il Covid purtroppo”, replica Mammucari in collegamento. “Grazie al vaccino non ho sintomi ma, per il bene di tutti, devo stare a casa. Vi seguirò, mi raccomando: so che farai benissimo”. In realtà gli ascolti non decollano e molti hanno criticato la scelta di Belen come conduttrice del programma di inchiesta, seguito da 1 milione e 263mila spettatori, pari all’8% di share.