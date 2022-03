LOL 2: svelato il cachet di Fedez e dei comici

Quanto guadagnano i conduttori e i comici di LOL 2 - Chi ride è fuori? Come già svelato da Il Messaggero Virginia Raffaele, il Mago Forest e Maccio Capatonda avrebbero percepito per partecipare 10mila euro a episodio. 8mila euro a Diana Del Bufalo, mentre tutti gli altri 5 mila euro. Fedez avrebbe intascato 100mila euro, mentre Frank Matano 70mila euro circa. Ad aggiornare i numeri è il sito TPI, su cui si legge: “Le cifre non sono state ufficialmente comunicate. Secondo diversi rumors riportati da varie testate, Amazon avrebbe sborsato una cifra abbastanza alta per avere alla conduzione Fedez e Frank Matano. Al cantante pare sia stato offerto un cachet di circa 100mila euro per condurre il programma; al comico invece pare che la cifra del suo compenso si aggiri intorno ai 70mila euro. Ma veniamo ai concorrenti (comici) in gara. I cachet sono quasi tutti gli stessi, fatta eccezione per Virginia Raffaele, Mago Forest e Maccio Capatonda che percepirebbero 10mila euro ad episodio. Diana Del Bufalo invece si porterebbe a casa circa 8mila euro a puntata, mentre tutto il resto del cast 5mila euro”.