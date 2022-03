Sonia Bruganelli: "Resto al Grande Fratello Vip ad una sola condizione"

Sonia Bruganelli fa un passo indietro. L'imprenditrice ha parlato più volte del suo addio al Grande Fratello Vip ma pare che negli ultimi giorni abbia cambiato idea. "A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile a meno che... Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”, ha dichiarato la moglie di Paolo Bonolis a Superguida Tv. Dunque Sonia è pronta a restare il prossimo anno solo se la collega Adriana Volpe andrà via. Di recente si è parlato di pace tra le due dopo i litigi e gli scontri degli scorsi mesi ma sembra che la Bruganelli provi ancora un certo astio nei confronti dell'ex conduttrice Rai...