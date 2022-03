Game of Thrones in lutto: è morto l'attore John Stahl

L’attore di Game of Thrones John Stahl è morto all’età di 68 anni. A dare la notizia il suo agente. Lo scozzese ha interpretato il ruolo di Rickard Karstark nella serie tv fantasy della HBO, popolare in Italia anche col nome de Il Trono di Spade. Stahl era noto inoltre per aver indossato i panni di Inverdarroch nella soap opera Take The High Road. Originario di Sauchie nel Clackmannanshire, nel Regno Unito, ha lavorato per molti anni a teatro. Il decesso è avvenuto il 2 marzo sull'isola di Lewis. Stahl lascia la moglie Jane Paton. Al momento non si conoscono le cause della morte.