Matthew McConaughey, no al trapianto di capelli: "Ecco il mio segreto"

Nessun trapianto di capelli per Matthew McConaughey. Il Premio Oscar ha svelato il suo segreto di bellezza: "Prendo un unguento e lo strofino sul cuoio capelluto, una volta al giorno per 10 minuti. M'impegno completamente, solo lavoro manuale. Tutto quello che posso dirvi è che sono tornati. Ho più capelli adesso di quanti ne avessi nel 1999". L'unguento è quello della Regenix. McConaughey, dopo essersi rasato a zero, ha iniziato ad utilizzare i prodotti dell’azienda ottenendo subito degli ottimi risultati.