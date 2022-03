Donna dal seno enorme: “Mi sono operata per ridurlo”

Un seno troppo grande può provocare problemi fisici e dolori. Lo sa bene Emily Legge , una 23enne di Cardiff costretta a ridurre il suo seno , decisamente sproporzionato rispetto alla sua corporatura. La giovane si è sottoposta a un intervento chirurgico pagando di tasca sua ben 6000 sterline (7200 euro) . Soltanto così ha potuto porre fine al suo calvario. La sua misura, circa una nona di reggiseno , le provocava forti dolori alla schiena e alle spalle. “Credo di aver iniziato a pensare alla riduzione del seno dall’età di 15 anni. Le mie tette sono sempre state un problema di salute sin da ragazzina”, ha dichiarato come riporta il Daily Star. “Il mio seno era troppo pesante e grande per la mia statura da 1,64. Era sproporzionato rispetto al mio corpo e io avevo sempre dolori a causa del peso del mio busto”, ha detto la ragazza.

La svolta con l’intervento: “Ora sono felice e piena di energie”

“Ho sofferto di terribili dolori alla schiena e alle spalle. Era impossibile trovare un reggiseno adatto e dovevo sempre appoggiare le mie tette da qualche parte perché pesavano troppo”, ha spiegato. “Quando correvo o praticavo sport, ricevevo sempre commenti sul mio seno”. Il momento di svolta è arrivato nel 2021: dopo una dieta per perdere peso, a settembre scorso Emily si è sottoposta a un’intervento per ridurre il seno al Phoenix Hospital di Chelmsford, Essex. “Ora sono più felice. Ho più energie, soprattutto dopo la riduzione del seno. È un problema per molte donne. L’NHS (Sistema sanitario nazionale inglese) non paga questo tipo di interventi, e lo trovo sbagliato”, ha concluso.