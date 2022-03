Dayane Mello contro il Grande Fratello Vip: "Truffa, sanno già il vincitore"

Dayane Mello ha sparato a zero sul Grande Fratello Vip. Su Instagram la modella brasiliana ha attaccato il reality show dopo l'eliminazione dell'amica Soleil Sorge, fatta fuori a pochi giorni dalla finale tramite un televoto flash. “Sono delle truffe, l'anno scorso tutto il Brasile stava votando per me ma il televoto flash ha bloccato tutto - ha detto la Mello - Ragazzi loro lo sanno già il vincitore". L'ex di Mario Balotelli se l'è presa pure con Alex Belli, rientrato in Casa per l'ennesimo confronto con l'influencer italo-americana: "La sminuisce pure, sto cogl**ne. Che rabbia, perché questo deve credersela così? Che me**a è?".