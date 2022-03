Tommaso Zorzi si dà al taglio e cucito: tutti i dettagli

Tommaso Zorzi sarà presto alla guida di un nuovo programma in tv. Come riporta Dagospia, all’ex vincitore del Grande Fratello Vip verrà affidata la conduzione della versione italiana di The Great British Sewing Bee, format britannico di Love Productions e BBC dedicato al mondo della sartoria. A produrre il programma sarà Discovery, continuando dunque il sodalizio con Zorzi. L’influencer è recentemente stato al timone di Drag Race Italia su Real Time. Per la giuria italiana pare sia stata contattata Elisabetta Franchi, che però al momento non sarebbe disponibile.