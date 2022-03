Grossa novità per Maddalena Corvaglia. Come rivela il settimanale Oggi a breve e gratuitamente l'ex Velina di Striscia la notizia presterà su richiesta di alcuni istituti scolastici lombardi le sue competenze per una serie di corsi basici di difesa personale rivolti alle alunne adolescenti. Maddy è una grande appassionata di arti marziali e nel corso degli ultimi anni si è specializzata in tecniche di autodifesa.