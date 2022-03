Simona Ventura torna a Mediaset: dettagli e anticipazioni del nuovo programma

SuperSimo torna alla corte di Maria De Filippi

A rivelare maggiori dettagli è stato il blog di Davide Maggio: “Vi abbiamo anticipato la decisione di Fascino di dare un volto alla voce narrante di Ultima Fermata, il docureality al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 23 marzo. Vi abbiamo detto che si tratta di una donna, che avrebbe potuto partecipare al programma per la sua storia personale. Ora è il momento di rivelarvi di chi si tratta: è Simona Ventura. Ebbene sì, per Ultima Fermata Mediaset ha pensato di citofonare Rai 2 e richiamare la conduttrice di Chivasso, che proprio grazie alla casa di produzione di Maria De Filippi ha condotto su Canale 5 nel 2018 la prima edizione di Temptation Island Vip e prima ancora, nel 2016 e 2017, Selfie – Le Cose Cambiano”.