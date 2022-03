Elodie, sfogo social: "Io smandrappona orgogliosa, altri piccoli e vili"

Il nuovo singolo di Elodie , "Bagno a mezzanotte", sta avendo un grande successo al pari del video in cui la cantante si esibisce mostrando non solo le doti canore. Qualche commento negativo non è però andato giù all'artista che si è sfogata su Instagram, condividendo con oltre 2,5 milioni di follower il suo punto di vista circa le offese ricevute.

Lo sfogo di Elodie

"Non mi sento offesa, sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Comunque io sono una smandrappa orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati. Io sono sfacciata e lo sarò sempre. All'estero è normale, se andiamo a prendere i video di 30 anni fa di Madonna è normale mostrare il corpo. Non c'è niente di male, è bello il corpo, è un modo per esprimersi. Le chiappe si vedono anche al mare... E comunque non si scrivono certe cose, è proprio da vili".