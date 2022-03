Federica Panicucci: "Ero la baby sitter del figlio di Bonolis. Mi dava..."

In tv grazie a Bonolis

L'incontro con Bonolis è stato decisivo per Federica Panicucci: “Lui faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse: “Perché non provi anche tu a fare la modella?”. E mi diede l’indirizzo dell’agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello. Se Paolo non mi avesse dato l’indirizzo di quell’agenzia, chissà come sarebbero andate le cose ”.