Serena Grandi: storie con Berlusconi, Agnelli, Craxi? Fuori onda clamoroso!

Serena Grandi protagonista a Belve, la trasmissione Rai di Francesca Fagnani. Dagospia ha pubblicato un'anticipazione dell'intervista, in onda venerdì 11 marzo, svelando che l'attrice ha smentito tutta una serie di love story che le sono state attribuite nel corso degli anni, da Agnelli a Morandi, da Celentano a Pino Daniele, senza dimenticare Berlusconi e Bettino Craxi. In un fuori onda, però, la Grandi avrebbe rivelato ben altro: "Ma che te devo dì, che me li so portati a letto? Non se po' fa, ho un figlio a casa. Però non mi ricordo i rapporti..."