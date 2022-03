Kim Kardashian non si nasconde più: è amore con Pete Davidson!

Niente più dubbi: Kim Kardashian e Pete Davidson stanno insieme. Dopo i gossip e le indiscrezioni dell'ultimo periodo l'influencer e imprenditrice ha ufficializzato la sua nuova relazione con una serie di scatti su Instagram in cui si mostra complice e più innamorata che mai del comico e attore americano. I due si frequentano dallo scorso ottobre. Nessun problema per la differenza d'età: lei ha 41 anni, mentre lui 28 . In passato Davidson è stato legato alla popstar Ariana Grande e all'attrice Kate Beckinsale.

La reazione di Kanye West

Kanye West non ha reagito bene alla notizia della liaison tra l'ex moglie e Pete Davidson. Nel suo ultimo videoclip il rapper si scaglia contro il protagonista del Saturday Night Live: nelle immagini c'è un fantoccio con le stesse inequivocabili sembianze di Pete che viene rapito, incappucciato e portato in un posto in cui viene poi seppellito fino al collo. Gli vengono poi sparsi dei semi in testa che, una volta innaffiati, diventano rose. A un anno dalla separazione il cantante ha provato a riconquistare Kim Kardashian ma invano.