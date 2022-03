Giucas Casella ipnotizza Delia Duran ma poi cade: paura al GF Vip

Grosso spavento al Grande Fratello Vip. Giucas Casella, con l'aiuto di Barù e Davide Silvestri, ha ipnotizzato Delia Duran. L'esperimento però ha messo in pericolo la "moglie" di Alex Belli. Il corpo della modella era rigido e appoggiato su due sedie, così Giucas è salito su di lei, ma la testa è scivolata e sono caduti entrambi. Per fortuna nulla di grave e Delia, al risveglio, ha ammesso di non ricordare nulla. Nel corso dell'ipnosi la Duran ha rivelato il suo sogno più grande: quello di diventare mamma.