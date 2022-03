La Pupa e il Secchione Show 2022: cosa è successo nella prima puntata

La Pupa e il Secchione è finalmente tornato in tv! Il programma cult di Italia Uno è diventato una sorta di reality grazie a Barbara d'Urso , che non è solo conduttrice dello show ma pure autrice. La presentatrice napoletana è affiancata da una giuria formata da: Antonella Elia, Federico Fashion Style, Soleil Sorge. Nel corso della prima puntata - andata in onda martedì 15 marzo - non sono mancate risate, frecciatine e pure una terribile caduta. Tanto trash, tanta ignoranza, tanto divertimento. Qualcuno ha storto il naso davanti al cast di concorrenti: la maggior parte dei protagonisti proviene dal salotto della d'Urso e da altre trasmissioni quali Pomeriggio 5 e Domenica Live. Solo per fare qualche nome: Paola Caruso, Marialaura De Vitis, Mila Suarez, Vera Miales (fidanzata di Amedeo Goria), Mirko Gancitano (genero di Amedeo Goria), Francesco Chiofalo, Denis Dosio, Gianmarco Onestini.

La storia d'amore tra Marialaura De Vitis e Brosio

A La Pupa e il Secchione 2022 si è parlato della love story tra Marialaura De Vitis e Paolo Brosio. Dopo la rottura la prima è stata ingaggiata da Barbara d'Urso come pupa. Al suo ingresso in studio la De Vitis, che tra l'altro è laureata in Scienze della comunicazione, è stata pizzicata dal giurato Federico Lauri. "Amore l'ultima volta che ci siamo visti a Sanremo mi avevi detto che con Brosio non ci sei mai stata insieme, che era tutto finto", ha provocato l'hair stylist. La diretta interessata ha negato per tutto il tempo, assicurando che il legame con il giornalista è sempre stato vero e che oggi ha mantenuto con lui un rapporto d'amicizia.

La lite tra Soleil Sorge e Mila Suarez

La prima puntata de La Pupa e il Secchione Show è stata animata dall'accesa lite tra Soleil Sorge e Mila Suarez. La giurata e la pupa hanno "un'amicizia" in comune: Alex Belli. A tirare in ballo l'attore di Centovetrine la Suarez, che è stata fidanzata con Belli qualche anno fa. "Sei così preparata che affronti solo le ragazze straniere che non sanno parlare molto bene l'italiano, come hai fatto con Delia - ha ribadito la marocchina a Soleil- Hai fatto soffrire una donna, è una cosa orrenda. Alla fine sei brava solo a parlare, fammi vedere anche altre cose". E poi ancora: "Hai sempre utilizzato le persone per arrivare in televisione, hai fatto così con tutti i tuoi ex. Cambi uomini come si cambiano le mutande". Pronta la replica della Sorge, che è stata spalleggiata dal collega Federico: "Forse quella sei tu tesoro. Fa niente, d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”.